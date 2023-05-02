В среду и четверг, 3 и 4 мая, в 12 жилых домах Уфы отключат горячую и холодную воду
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В среду и четверг, 3 и 4 мая, в 12 жилых домах Уфы отключат горячую и холодную воду. Это связано с ремонтными работами. Соответствующее предупреждение появилось на сайте «Уфаводоканала».
3 мая с 10:30 до 20:30 без холодной и горячей воды останутся жители домов на улицах:
– Парковой, 8/1, 18а;
– Рихарда Зорге, 47/2;
– Шафиева, 8/1.
4 мая с 10:00 до 20:00 холодное водоснабжение приостановят на улице Горбатого, 2/3 и 7/4.
С 10:30 4 мая до 9:30 5 мая воды не будет в домах на улицах:
– Братьев Кадомцевых, 12/2, 14, 16;
– проспекте Октября, 23, 23/5, 27.