В среду и четверг, 3 и 4 мая, в 12 жилых домах Уфы отключат горячую и холодную воду Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В среду и четверг, 3 и 4 мая, в 12 жилых домах Уфы отключат горячую и холодную воду. Это связано с ремонтными работами. Соответствующее предупреждение появилось на сайте «Уфаводоканала».

3 мая с 10:30 до 20:30 без холодной и горячей воды останутся жители домов на улицах:

– Парковой, 8/1, 18а;

– Рихарда Зорге, 47/2;

– Шафиева, 8/1.

4 мая с 10:00 до 20:00 холодное водоснабжение приостановят на улице Горбатого, 2/3 и 7/4.

С 10:30 4 мая до 9:30 5 мая воды не будет в домах на улицах:

– Братьев Кадомцевых, 12/2, 14, 16;

– проспекте Октября, 23, 23/5, 27.