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НовостиОбщество1 мая 2023 17:07

Уфимцы засняли на видео, как на поводке выгуливают маленького раненого львенка

Как оказалось, это были сотрудники ветеринарной клиники
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
Фото: ГТРК "Башкортостан"

Фото: ГТРК "Башкортостан"

Странную картину сегодня наблюдали уфимцы на улице Кавказской – двое молодых людей в спецформе на поводке выгуливали маленького львенка с раной на лбу, приманивая его миской с едой. Кадры необычной прогулки опубликовали ГТРК «Башкортостан».

Позже выяснилось, что это были сотрудники ветеринарной клиники, расположенной неподалеку. А вот откуда попал к ним львенок, при каких условиях он получил рану, а также его дальнейшая судьба – к сожалению, пока на эти вопросы нет ответов.