Уфимцы засняли на видео, как на поводке выгуливают маленького раненого львенка

Фото: ГТРК "Башкортостан"

Странную картину сегодня наблюдали уфимцы на улице Кавказской – двое молодых людей в спецформе на поводке выгуливали маленького львенка с раной на лбу, приманивая его миской с едой. Кадры необычной прогулки опубликовали ГТРК «Башкортостан».

Позже выяснилось, что это были сотрудники ветеринарной клиники, расположенной неподалеку. А вот откуда попал к ним львенок, при каких условиях он получил рану, а также его дальнейшая судьба – к сожалению, пока на эти вопросы нет ответов.