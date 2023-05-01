В Уфе разыскивают 29-летнего мужчину, пропавшего при таинственных обстоятельствах

Фото: "Лиза Алерт"

В Уфе разыскивают 29-летнего Сергея Царегородцева, пропавшего еще 25 апреля при очень загадочных обстоятельствах. Молодой мужчина, как обычно, вышел по делам из дома, но вот обратно уже так и не вернулся, да и со своей семьей больше не выходит на связь. Обеспокоенные родственники уже обратились за помощью к волонтерам-поисковикам из отряда «Лиза Алерт», а также написали заявление в полицию.

Приметы: рост 158 см, телосложение среднее, русые волосы, голубые глаза.

Был одет: неизвестно.

Если вам что-то известно о местонахождении Сергея Царегородцева, вы можете сообщить об этом волонтерам по номеру 8(800)70054-52 или в полицию.