61-летнего мужчину из Башкирии нашли мертвым в реке

Фото: Рустем АХУНОВ

Трагедией обернулось празднование Первомая для 61-летнего жителя деревни Ибрагимово Гафурийского района. Мужчину нашли мертвым в реке Зелим. Обнаружили тело очевидцы, отдыхавшие неподалеку – они достали труп сельчанина из воды и вызвали полицию. Пока не известно, был ли это несчастный случай, и что именно произошло.

– Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются, проводятся следственно-оперативные мероприятия, - отметили в пресс-службе регионального МЧС.

Напомним, ранее стало известно, что в Чишминском районе на озере Улукуль утонул 71-летний местный рыбак. Оперативники уже осмотрели место происшествия и сейчас выясняют, что же могло произойти.