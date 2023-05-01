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НовостиПроисшествия1 мая 2023 15:56

61-летнего мужчину из Башкирии нашли мертвым в реке

Очевидцы вытащили тело из воды и передали полицейским
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
Фото: Рустем АХУНОВ

Фото: Рустем АХУНОВ

Трагедией обернулось празднование Первомая для 61-летнего жителя деревни Ибрагимово Гафурийского района. Мужчину нашли мертвым в реке Зелим. Обнаружили тело очевидцы, отдыхавшие неподалеку – они достали труп сельчанина из воды и вызвали полицию. Пока не известно, был ли это несчастный случай, и что именно произошло.

– Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются, проводятся следственно-оперативные мероприятия, - отметили в пресс-службе регионального МЧС.

Напомним, ранее стало известно, что в Чишминском районе на озере Улукуль утонул 71-летний местный рыбак. Оперативники уже осмотрели место происшествия и сейчас выясняют, что же могло произойти.