Программу телеканала БСТ «Это моя профессия» признали лучшим материалом об образовательных программах и популяризации профессий в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

В Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации состоялась торжественная церемония награждения победителей VII Всероссийского конкурса средств массовой информации на лучшее освещение передовых практик в сфере строительства и ЖКХ «Созидание и развитие».

«Это моя профессия» - информационно-познавательный тележурнал о среднем профессиональном образовании. В каждом выпуске герои проекта рассказывают о своей профессии, делятся секретами мастерства и успеха. На конкурс были представлены выпуски о строителях, электромонтажниках и столярах.

Для оценки жюри было представлено более 300 работ из почти половины субъектов Российской Федерации. Победители были определены в 10 номинациях. Кроме того, Общественным советом при Минстрое России по традиции учреждены два специальных приза в номинации «Лучший материал об образовательных программах и популяризации профессий в сфере строительства и ЖКХ».

В мероприятии приняли участие Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин, заместитель генерального директора ППК «Фонд развития территорий» Ренат Долотин и др.

Глава Минстроя поздравил победителей конкурса СМИ, поблагодарил их за профессионализм и неоценимый вклад в освещение работы отраслей строительства и ЖКХ. «Сегодня в условиях насыщенной информационной повестки в своих материалах вы создаете историю нашей страны. Со знанием дела вы рассказываете читателям, слушателям, зрителям о важнейших вопросах развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства», - отметил он.

Всероссийский конкурс средств массовой информации на лучшее освещение передовых практик в сфере строительства и ЖКХ «Созидание и развитие» проводится Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации совместно с публично-правовой компанией «Фонд развития территорий» уже в седьмой раз. Его главные задачи - повышение информированности граждан о реализуемых проектах в сфере строительства и ЖКХ, а также стимулирование интереса российских журналистов и СМИ к освещению этих тем.