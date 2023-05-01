21-летняя мотоциклистка в Уфе влетела во встречный ВАЗ-2112

Фото: ГИБДД Уфы

В Уфе 21-летняя мотоциклистка получила травмы после столкновения с автомобилем. Как рассказали в региональном ГИБДД, авария произошла в первом часу ночи в Черниковке: 23-летний водитель «двенадцатой» поворачивал с улицы Орджоникидзе на Вострецова, где в него влетел движущийся навстречу мотоцикл Kawasaki.

Из-за удара молодая уфимка получила ушибы и травмы – ее госпитализировали в больницу. А вот дорожным полицейским сейчас предстоит выяснить все причины и обстоятельства случившейся аварии.

— По факту ДТП начато административное разбирательство. Устанавливаются все обстоятельства происшествия и степень вины участников. Водителям будут назначены медицинские освидетельствования на состояние опьянения, - добавили в столичной Госавтоинспекции.