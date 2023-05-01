В Башкирии появится новый автобусный маршрут между Уфой и селом Иглино

Фото: Рустем АХУНОВ

В Башкирии появится новый автобусный маршрут, который свяжет Уфу и село Иглино. Все началось с того, что на странице главы администрации Иглинского района Гюзель Насыровой появилось обращение от местной жительницы. Сельчанка пожаловалась, что она живет в микрорайоне Новоиглино, и до ближайшей остановки приходится идти 4 километра. Особенно тяжело приходится детям, школьникам зимой приходится идти по сугробам. В своем обращении женщина попросила запустить автобусный маршрут в микрорайоне.

В районной администрации отреагировали на жалобу сельчанки, уточнив, что в настоящий момент планируется запуск муниципального маршрута: автобус будет отходить от улицы Генерала Жадова в Иглино и следовать до ТЦ «Башкирия» в Уфе. В настоящий момент вопрос прорабатывается центром организации перевозок.