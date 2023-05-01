В Башкирии прямо во время тренировки скончался чемпион Европы по пауэрлифтингу Руслан Минибаев

Фото: Сергей Кузнецов

В Башкирии скончался чемпион Европы, мастер спорта России по пауэрлифтингу Руслан Минибаев. Известному спортсмену, президенту национальной ассоциации пауэрлифтинга по республике было всего 38 лет. По некоторым данным мужчине стало плохо прямо во время тренировки. Прибывшие медики не смогли ничем помочь спортсмену.

Печальной новостью поделился в соцсетях и друг спортсмена – пауэрлифтер и альпинист Сергей Кузнецов.

– Руслан остался верен своему делу до конца своих дней. Человек, внесший значительный вклад в развитие железного спорта! У него осталась любящая жена и полугодовалая дочка Варя, - добавил Кузнецов. – Соболезную родным и любимым Руслана. Горько, когда такие люди уходят так рано и так неожиданно...

Друзья вспоминают, что именно Руслан Минибаев начал активно развивать пауэрлифтинг в Башкирии, став организатором множества турниров и состязаний. Первые соревнования состоялись в марте 2017 года в Салавате.

– Это был чемпионат города по безэкипировочному паэурлифтингу и жиму лежа. По сути, ту дату можно считать днем рождения Национальной ассоциации пауэрлифтинга Башкирии. Руслан остался верен своему делу до конца своих дней и внес значительный вклад в развитие железного спорта, - добавил Сергей Кузнецов.

«КП-Уфа» приносит искренние соболезнования близким спортсмена Руслана Минибаева.