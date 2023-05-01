Жара продолжается: какой будет погода в первый рабочий день в Башкирии

Фото: Рустем АХУНОВ

Начало мая выдалось в Башкирии по-настоящему летним. Однако первомайские праздники почти прошли, а жара и не думает отступать. Первый рабочий день в республике вновь порадует солнечной и теплой погодой: небо не омрачится ни единой тучкой, а столбики термометров будут держаться на отметке +25; +27 градусов, в отдельных районах воздух прогреется и вовсе до +29. Единственное, что будет относительно ветрено, с порывами до 7-8 метров в секунду. А это значит, что по-прежнему стоит быть максимально осторожным с огнем и воздержаться от разведения костров на даче и на природе.

Отметим, что такая практически летняя погода продержится в Башкирии всю неделю и захватит выходные на 8 и 9 мая. Это отличный повод запланировать вылазки на природу или отправиться на прогулку по городу – тем более, что в Уфе уже запустили фонтаны, а по улицам витает аромат распустившейся черемухи.