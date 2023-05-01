Следователи выясняют, как в Башкирии шестилетняя девочка могла утонуть в реке

Сыщики уже осмотрели место происшествия и опросили свидетелей

В Башкирии следователи проверяют обстоятельства гибели шестилетней девочки, утонувшей в реке. Напомним, ЧП произошло днем 30 апреля в деревне Заитово. Пятеро ребят в возрасте от 6 до 8 лет отправились играть на берег местной речушки, и двое девочек решили искупаться. Однако вода была слишком холодной, поэтому младшая девочка начала тонуть, а ее восьмилетняя подруга почувствовала себя плохо. Перепуганные их друзья побежали за помощью к взрослым – на помощь к детям бросился мужчина, который вытащил обеих девочек из реки. К сожалению, младшая погибла, а ее подруга с диагнозом «сильное переохлаждение» сейчас находится в больнице.

На место происшествия немедленно выехали следователи и сотрудники полиции. Отмечается, что глубина водоема, где произошла трагедия составляет 1,5 метра.

– В настоящее время проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются очевидцы, изучаются жилищно-бытовые условия проживания семьи. Устанавливаются все причины и условия, способствующие произошедшему, – добавили в пресс-службе ведомства.