В Дуванском районе Башкирии пять сотрудников администрации отправились добровольцами на СВО

В Дуванском районе Башкирии сразу пять сотрудников администрации решили отправиться добровольцами в зону проведения СВО. Об этом рассказал глава района Фаиль Мухамадеев. По словам чиновника, все они проработали много лет и на руководящих должностях, но после того, как лично съездили в зону СВО в командировку, отвезли туда гуманитарную помощь, то изъявили желание присоединиться к бойцам.

– Конечно, мы, не сомневаясь, отпустили их. Очень ждем обратно героями и победителями, – передает ИА «Башинформ» слова Фаиля Мухамадеева.