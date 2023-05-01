Уфимские спасатели за полчаса поймали двух змей, выползших из леса

Фото: УГЗ по Уфе

Сразу два необычных вызова утром 1 мая поступили в Управление гражданской защиты Уфы. Сначала за помощью обратились жители одного из домов на улице Ферина, которые пожаловались, что прямо возле подъезда находится гадюка. Прибывшие на вызов спасатели с помощью специальных щипцов поймали пресмыкающееся и вывезли ее обратно в лес и отпустили.

А уже буквально через полчаса снова поступило сообщение, что на улице Бикбая на газоне возле гимназии преспокойно греется на солнце змея. На деле, это оказался обычный уж, поэтому его тоже поймали и вернули обратно в лес.

А еще спасатели обратились к уфимцам с напоминанием, что город со всех сторон окружен лесом, и нет ничего удивительного, что иногда оттуда могут выползать змеи. Главное в этом случае, не трогать и не провоцировать их, а сразу же позвонить по номеру 112.