Арестованное помещение в уфимском ТЦ «Простор» выставили на торги

Помещение расположено на 4 этаже торгового центра Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

В Уфе судебные приставы выставили на торги нежилое помещение, располагающееся на 4 этаже торгового центра «Простор». Как уточняет «РБК-Уфа», общая площадь помещения составляет 1,4 тысячи «квадратов», а начальная максимальная цена на лот обозначена в 41,3 млн рублей. торги пройдут уже 22 мая.

С молотка помещение уходит за долги ее владельца перед управляющей компанией торгового центра. По данным издания, с января 2014 по 2016 компания-собственник накопила огромный долг по эксплуатационным и коммунальным платежам. В сентябре 2021 управляющей компании «Простора» удалось взыскать часть долга в размере 11,7 млн рублей, а в феврале 2022 помещение было арестовано судебными приставами.