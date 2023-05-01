Глава Башкирии пожелал доброго пути участникам автопробега «Комсомолки»

Фото: пресс-служба главы РБ

Утром 1 мая 2023 года стартовал пятый автопробег «Комсомольской правды-Уфа». Участники возложили цветы к стеле «Уфа – город трудовой доблести». В церемонии принял участие глава республики Радий Хабиров.

После торжественной части Хабиров сфотографировался с путешественниками и пожелал удачи.

– Аккуратно на дорогах, – напутствовал глава республики.

Автопробег «Комсомолки», посвященный празднику Весны и Труда и дню Победы, пройдет с 1 по 5 мая. За это время путешественники проедут около 1400 километров и посетят такие города как Нефтекамск, Октябрьский, Стерлитамак, Белорецк и Бакалы.