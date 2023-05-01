Андрей Назаров поздравил жителей Башкирии с Первомаем

Фото: Рустем АХУНОВ

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров поздравил жителей республики с Первомаем. У себя на странице в соцсетях чиновник поделился воспоминаниями о маевках из своего детства – дружных и веселых горожанах, красочных трудовых митингах, прогулки в парках.

– 1 Мая для советского человека был особым праздником. Зародившись как международное движение за равноправие и гуманные условия работы, Первомай стал сначала символом памяти и солидарности, а потом настоящим народным событием с торжественными демонстрациями, - отмечает Андрей Назаров.

По словам чиновника, на сегодняшний день Праздник весны и труда отмечает не только в России, но и в почти 140 странах мира. Ведь именно труд – важнейшая часть жизни любого человека, которая помогает ему развиваться и совершенствоваться.

– Даже в выходные дни наш человек всегда чем-то занят, а майские праздники многие земляки посвящают работе на своих дачных участках, наводят порядок в доме. Так уж сложилось испокон веков — встречать весну в труде и заботах, – заметил премьер-министр Башкирии.