Из-за майских праздников жителей Башкирии ожидают две сокращенные рабочие недели

Фото: Рустем АХУНОВ

Майские праздники преподнесли жителям Башкирии приятный бонус: две сокращенные рабочие недели. Например, поскольку 1 мая приходится на понедельник, рабочая неделя сократится с 5 до 4 дней. На следующей же неделе на праздничные дни 8 и 9 мая приходятся понедельник и вторник, а значит, на рабочие будни выходят всего 3 дня.

Напомним, что ранее «Комсомолка» публиковала прогноз погоды на длинные майские праздники. Судя по прогнозу синоптиков, первая половина месяца будет солнечной и жаркой, поэтому отличной идеей станет отдых на природе или даче, а то и вовсе короткое путешествие по живописным районам нашей республики.