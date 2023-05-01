В Башкирии планируют потратить 17 млн рублей на популяризацию здорового питания

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В Башкирии планируют потратить 17 миллионов рублей на популяризацию идеи здорового питания, а также улучшения питания в школах, детских садах, лагерях и других детских социальных учреждениях.

Как сообщает издание UfacityNews.ru, госпрограмма начнет работать уже в следующем году и продлится до 2030 года. При этом эффективность будет оцениваться по следующим критериям: доля продуктов, обогащенных витаминами и минералами в общем рационе, количество граждан, которые получают горячее питание в соцучреждениях. Также будет учитываться и общее число мероприятий, направленных на формирование у юного поколения культуры здорового питания.