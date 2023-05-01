«Комсомолка» отправляется в автопробег по Башкирии, приуроченный к дню Труда и дню Победы

1 мая 2023 года стартует пятый, юбилейный автопробег «Комсомольской правды-Уфа». Вместе с друзьями и партнерами участники проедут порядка 1400 километров по дорогам Башкирии, посетят исторические места, поучаствуют в праздничных первомайских демонстрациях.

Автопробег стартует в Уфе с возложения цветов к стеле «Уфа – город трудовой доблести», а завершится прибытием к Дворцу профсоюзов 5 мая 2023 года. За это время участники мероприятия, посвященного празднованию дня Труда и дня Победы, побывают в Нефтекамске, Октябрьском, Стерлитамаке, Белорецке и Бакалинском районе республики.

Ставший уже доброй традицией автопробег «Комсомолки» по городам и районам Башкирии ставит своей целью показать читателям красоты природы и рассказать, какие невероятные и интересные люди живут в нашей республике.

Партнерами «Комсомольской правды» в очередном, юбилейном путешествии по Башкирии стали Министерство предпринимательства и туризма Башкирии, Федерация профсоюзов республики, АНО «Башкирская микрокредитная компания», АО «Региональная лизинговая компания Республики Башкортостан» и официальный дилер «Geely» в Уфе.