В Уфе 4 и 7 мая будут проходить репетиции парада

Фото: администрация Уфы

По информации администрации Уфы, 4 и 7 мая пройдут генеральные репетиции торжественного прохождения военнослужащих. В мэрии отметили, что в связи с этим в городе запланировано перекрытие.

Уточняется, что 4 и 7 мая репетиции будут проходить с 19:00 до 21:00. 4 мая в ней примут участие военнослужащие Уфимского территориального гарнизона. ветеранов боевых действий и военной службы, кадетов учебных заведений. 7 мая примет участие воздушная и наземная техника. Всего привлекут 1,5 тысячи человек личного состава.

Движение будут перекрывать после 17:00 на проспекте Октября, от Южного до Северного проезда. В связи с перекрытием изменится схема маршрутов общественного транспорта.