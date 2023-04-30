«Огромное горе»: известны новые детали гибели подростка в Башкирии

Фото: Госкомитет по ЧС

Глава Белорецкого района Башкирии Андрей Иванюта прокомментировал гибель подростка в районе Крутого камня на берегу Белой. Несчастный случай произошел 29 апреля, когда пострадавший сорвался с обрыва и упал в реку.

– Это огромное горе для семьи молодого человека, для тех, кто его знал. Выражаю искренние и глубокие соболезнования родным и друзьям погибшего, – заявил глава.

Ранее было известно, что погибшему было 16 лет, его гибель произошла на глазах у друзей. Товарищи пытались спасти подростка, но безрезультатно. По словам Иванюты, сейчас проходят следственные мероприятия.