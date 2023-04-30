В Башкирии до конца 2023 года откроют визит-центр в Евразийском музее кочевых цивилизаций

Фото: Радий Хабиров

Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил на своей странице в социальных сетях, что власти республики намерены в 2023 году открыть визит-центр в Евразийском музее кочевых цивилизаций в Чишминском районе.

По словам руководителя региона площадь визит-центра составит около 500 квадратных метров, внутри будет лекторий, кафе и экспозиция. Территорию возле мавзолея пока что затрагивать не будут, так как на ней все еще продолжаются раскопки.

– Уверен, наш будущий музей станет большим научным центром. И конечно, центром туристическим, – заявил Хабиров.

По его словам, он поручил минтуризма включить музей в маршруты экскурсий уже на октябрь 2023 года.