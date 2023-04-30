«Можно стать калекой»: мать из Башкирии рассказала о ЧП с ее дочкой

Фото: страница Радия Хабирова

Жительница Туймазов рассказала в социальных сетях на странице главы Башкирии Радия Хабирова о травме, которую получила ее дочь во время катания на горке в микрорайоне Чулпан-2. По предоставленным данным, она зацепилась за ржавый гвоздь, который торчал из конструкции.

– Мой ребенок, катаясь на горке, коленкой зацепилась о торчащий гвоздь! Куда смотрит ЖЭУ? Эта площадка непригодная! Там можно стать калекой, – рассказала она.

По предоставленной информации, местные жители раньше уже обращались из-за качества детских площадок, но реакции пока не последовало. Кроме того, в последний раз в горку забили ржавые гвозди.

Сотрудник администрации Туймазов отреагировала на сообщение, задав вопрос, в каком конкретно дворе находится конструкция. Пока что дополнительных комментариев не последовало.