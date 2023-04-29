Уфа
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество29 апреля 2023 15:43

Температура воздуха в Башкирии поднимется до +28 градусов

Синоптики рассказали о погоде на ближайшие два дня
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Синоптики Башгидрометцентра рассказали, какая погода ждет жителей республики в ближайшие два дня. По предоставленным данным, 30 апреля и 1 мая ожидают летнюю жару.

В воскресенье, 30 апреля, температура воздуха будет доходить до +28°. Осадков на территории региона не пообещали, ветер будет умеренный. Температура воздуха ночью составит +6,+11°, местами 0,+5°, днем +23,+28°.

На следующий день, 1 мая, снова будет сухо, ветер будет юго-восточный умеренный. Ночью температура воздуха составит +7,+12°, днем +21,+26°.