Более тысячи берез посадили около музея Тура-хана в Башкирии

Фото: Радий Хабиров

Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что в республике возле мавзолея Тура-хана появился лес. По словам руководителя региона, руководитель региона вместе со участниками СВО и родными погибших высадил 1100 берез.

– Такие сады сегодня вырастают по всей республике. Мы договорились высаживать больше деревьев, чем вырубаем, и каждый год увеличиваем площади новых лесов, – отметил он.

Радий Хабиров сообщил, что посадка носит название «Сад памяти». Акция носит международный характер, и ее задача – высадить 27 млн деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны.

Такие сады сегодня вырастают по всей республике. Мы договорились высаживать больше деревьев, чем вырубаем, и каждый год увеличиваем площади новых лесов.