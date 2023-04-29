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НовостиОбщество29 апреля 2023 11:00

Более тысячи берез посадили около музея Тура-хана в Башкирии

Об этом сообщил руководитель республики
Источник:kp.ru
Фото: Радий Хабиров

Фото: Радий Хабиров

Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что в республике возле мавзолея Тура-хана появился лес. По словам руководителя региона, руководитель региона вместе со участниками СВО и родными погибших высадил 1100 берез.

– Такие сады сегодня вырастают по всей республике. Мы договорились высаживать больше деревьев, чем вырубаем, и каждый год увеличиваем площади новых лесов, – отметил он.

Радий Хабиров сообщил, что посадка носит название «Сад памяти». Акция носит международный характер, и ее задача – высадить 27 млн деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны.

Такие сады сегодня вырастают по всей республике. Мы договорились высаживать больше деревьев, чем вырубаем, и каждый год увеличиваем площади новых лесов.