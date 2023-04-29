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НовостиОбщество29 апреля 2023 15:01

Жители Уфы встретили ретро-поезд Победы

Состав прибыл ранним утром
Источник:kp.ru
Фото: мэрия Уфы

Фото: мэрия Уфы

Сегодня, 29 апреля, на железнодорожном вокзале жители Уфы встретили ретро-поезд «Лебедянка», прибывший в честь Победы в ВОВ. Состав сопровождала бригада в военной форме тех лет, также были платформы с военной техникой.

Поезд отправился по Куйбышевской дороге в период с 29 апреля по 5 мая, останавливаясь в Самаре, Бугульме, Набережных Челнах, в Ульяновск-Центральном, Рузаевке и Пензе.

Во время встречи праздничного состава в столице Башкирии звучала песня «Катюша», а уфимцев угостили гречневой кашей, также гости получили георгиевскую ленту, смогли сфотографироваться с военной техникой.