В Башкирии выросло число жертв коронавируса

По состоянию на 29 апреля, с начала пандемии коронавируса число заболевших жителей Башкирии составило 363 278 человек, за последние сутки заразились еще 169 человек. Информацию предоставили в минздраве республики.

В ведомстве сообщили, что в стационарах региона сейчас находятся 148 пациентов, амбулаторно лечится 1 581 местный житель. Выписали за сутки из больниц 101 жителя региона, всего – 356 600.

По информации министерства, в Башкирии выросло число погибших. За сутки от ковида скончался один человек, с начала пандемии – 6 049.