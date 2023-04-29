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НовостиОбщество29 апреля 2023 8:08

«Рыдала от безысходности»: певица Асаева оказалась в очень неприятной ситуации

Гульназ Асаева не смогла расплатиться в ресторане в Дубае
Источник:kp.ru
Фото: asaeva_official

Фото: asaeva_official

Певица Гульназ Асаева рассказала о неприятной ситуации, в которую она попала во время поездки в Дубае. По ее словам, она оказалась без денег в одном из ресторанов.

– У меня никогда просто так не бывает. Я очень сильно голодная, до тошноты. Спустилась в отеле в ресторан, объяснила, что мне нужно. В итоге понимаю, что не могу с ними расплатиться потому что не поменяла деньги, “Сбербанк” не работает. Как можно было так улететь в Дубае. Объясняю, что не могу расплатиться, расплакалась, – отметила Асаева.

В итоге, по словам певицы, ее пожалели и накормили бесплатно. После этого в подобные ситуации она бльше не попадала.

– Сейчас смеюсь, а 15 назад рыдала от безысходности, – поделилась она.