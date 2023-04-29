В Уфе начались поиски пропавшего 16-летнего подростка

Фото: Барс

В Уфе начались поиски пропавшего 16-летнего Матвея Радченко. Об этом сообщили волонтеры спасательного отряда «Барс». По предоставленным данным, он вышел из дома 28 апреля и исчез. Уточняется, что ему нужна медицинская помощь.

Приметы: рост –178 см, рыжие пышные волосы, серо-голубые глаза.

Был одет: красная куртка, синие джинсы, черные кроссовки, синяя футболка с изображением волка.

Если вы располагаете информацией о Матвее, сообщите ее, пожалуйста по телефонам: 112 или 8 937 310 21 12.