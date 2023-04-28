Пять человек пострадали при ДТП с ВАЗ, Chevrolet и Volkswagen в Башкирии

кадр видео: Госомитет РБ по ЧС

Сегодня вечером, 28 апреля, при ДТП с тремя легковушками пострадали пять человек. Об этом сообщил Госкомитет республики по чрезвычайным ситуациям. Ведомство опубликовало видео с места происшествия.

Автоавария случилась в селе Серменево Белорецкого района. Там столкнулись ВАЗ-2112, Chevrolet Cruze и Volkswagen Polo.

– На помощь оперативно прибыли спасатели Госкомитета РБ по ЧС, медики и полиция, – передали в экстренном ведомстве. – К счастью, погибших нет. Пострадали 5 человек.

В МЧС добавили, что всего в машинах находились восемь человек, в том числе 2-летний ребенок. Его в числе пострадавших нет.

фото: МЧС РБ

Сотрудники ГИБДД устанавливают причины и обстоятельства инцидента.

Напомним, сегодня днем в Башкирии улетел в кювет и перевернулся автобус с пятью пассажирами.