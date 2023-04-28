Возле Ботанического сада в Уфе создадут музей и построят жилые дома на 11-31 этажей

Территория утвержденной планировки // фото: Яндекс. Карты

Возле Ботанического сада в Уфе построят музей под открытым небом и жилые дома на 11-31 этажей. Об этом говорится в постановлении мэра Ратмира Мавлиева, который утвердил планировку территории между улицами Менделеева, Сагита Агиша и проспектом Салавата Юлаева. Документ, подписанный еще 22 марта, появился на сайте администрации только 28 апреля.

На указанном участке площадью 29,3 гектара сейчас располагаются комплекс зданий УНТУ, правоохранительных органов, дома и городские леса. В скором будущем там планируют снести малоэтажную застройку, хозяйственные постройки и гаражи. В юго-восточной части территории вдоль улицы Агиша и со стороны Ботанического сада разместят восемь домов общей площадью квартир почти в 110,5 тыс. квадратных метров: по одному – на 12, 13, 17, 22 и 31 этажей и три – на 30. В высотки будут встроены детсады на 61 и 120 мест и паркинг на 500 машин. Общая площадь квартир на участке по проекту превысит 164,2 тыс. квадратных метров.

На северо-западе территории построят культурно-досугового центра с подземной парковкой, музей под открытым небом «Атайсал-земля предков», два одноэтажных закрытых паркинга и религиозное учреждение с воскресной школой.