Синоптики дали прогноз погоды в Башкирии на майские праздники

Погода в майские праздники в Башкирии будет по-летнему теплой Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в майские праздники в Башкирии будет по-летнему теплой. Об этом рассказали синоптики местного Гидрометцентра.

По прогнозам специалистов, днем температура воздуха повысится от +18, +23° до +21, +26°, а в ночные часы составит +5, +12° (в восточных районах подморозит до 0°).

– Так как погоду в республике будет определять область повышенного давления, то и существенных осадков не ожидается. На Праздник труда [1 мая] в зоне атмосферного фронта характер погоды станет более неустойчивым – местами ожидаются кратковременные дожди, шквалистые усиления ветра, возможны грозы, – объяснили синоптики.

В Гидрометцентре добавили, что погода в апреле и отсутствие дождей способствовали повышению пожароопасности на юге республики. Жителей попросили соблюдать правила пожарной безопасности в выходные и праздничные дни.

Напомним, ранее метеорологи дали прогноз погоды в Башкирии на весь май.

Главный ритуал майских праздников – это приготовление шашлыков. Мы узнали, где их можно и нельзя делать, посчитали стоимость блюда и поделились секретным рецептом от кулинара, покорившей шефа Ивлева.