В Уфе водитель вышел из автомобиля и скончался на газоне

фото: vk.com // Новости Башкирии | Ҙур секрет

На пересечении улиц Калинина и Победы в Уфе водитель вышел из автомобиля и умер на газоне. Видео трагедии, которая произошла 26 апреля, опубликовало UTV.

На записи видно, как машина останавливается на встречной полосе. Водитель выходит из салона, а его пассажир садится за руль. Первый подходит к газону, останавливается и замертво падает. После этого его приятель сразу же съезжает с дороги на пешеходную зону и пытается оказать ему первую помощь. В считанные минуты вокруг лежащего собирается толпа людей. Затем к месту происшествия подъезжают полиция и скорая помощь. Прибывшие медики констатировали смерть мужчины.

«КП-Уфа» обратилась за комментарием в пресс-служба МВД Башкирии. Там рассказали, что мужчина скончался из-за резкого ухудшения здоровья.