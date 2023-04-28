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НовостиОбщество28 апреля 2023 14:31

В Уфе пропал нуждающийся в медицинской помощи 16-летний Матвей Радченко

24 апреля он вышел из дома и не вернулся
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: "БашРегионСпас"

фото: "БашРегионСпас"

В Уфе пропал 16-летний Матвей Радченко. Сегодня, 28 апреля, он вышел из дома и не вернулся. Об этом сообщила поисковая организация «БашРегионСпас». По данным волонтеров, юноша нуждается в медицинской помощи.

Приметы пропавшего: рост – 178 см, худощавое телосложение, русые пышные волосы, серо-голубые глаза.

Был одет в красную куртку с широкой черной полоской снизу, синие джинсы и черные кроссовки.

Всех, кто видел молодого человека или знает, где он находится, просят позвонить по телефону 8(937)3-102-112 («БашРегионСпас») или 112.

Напомним, на днях в Иглинском районе Башкирии пропали два мальчика. Их удалось найти живыми. Дети объяснили свое исчезновение страхом.