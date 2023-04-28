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НовостиОбщество28 апреля 2023 14:09

С 11 мая в Уфе из-за ремонта ограничат проезд по улице Демьяна Бедного

Дорожные работы начнутся в этом году и завершатся в следующем
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: ufacity.info

фото: ufacity.info

В Уфе с 11 мая из-за ремонта ограничат проезд по улице Демьяна Бедного. Дорожные работы будут вестись как в текущем, так и в следующем году. На это время движение будет перекрываться по половине проезжей части. Соответствующее предупреждение 28 апреля опубликовала мэрия.

– Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с ремонтом дороги, соблюдать скоростной режим и интервалы, обращать внимание на дорожные знаки и ограждения, – передала администрация.

Улицу Демьяна Бедного обновят на 1,5-километровом участке от Глазовской до пересечения с транспортной развязкой. Дорожные рабочие заменят асфальт общей площадью более 10,6 тыс. кв. м, обустроят обочины, установят бортовые камни и отремонтируют тротуар.