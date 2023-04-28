В выходные МЧС устроит в Башкирии противопожарные рейды с использованием дронов

В грядущие выходные дни, с 29 по 1 мая, МЧС проведет в Башкирии профилактические противопожарные рейды с использованием дронов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В грядущие выходные дни, с 29 по 1 мая, МЧС проведет в Башкирии профилактические противопожарные рейды с использованием дронов. Спецмероприятие направлено на предупреждение возгораний и выявление нарушителей пожарной безопасности. К работе также привлекут органы местного самоуправления и МВД. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.

– Ежесуточно запланирована работа 150 патрульно-маневренных групп. Задействован личный состав МЧС, в том числе более 100 государственных инспекторов по пожарному надзору. Планируется применение квадрокоптеров для получения более полной и развернутой картины и космический мониторинг обстановки, – передали в экстренной службе.

При обнаружении случаев сжигания мусора, травы и разведения костров МЧС примет административные меры. За нарушение правил пожарной безопасности в условиях противопожарного режима предусмотрены штрафы: 10-20 тыс. рублей для жителей, 30-60 тыс. для должностных и 400-800 тыс. для юридических лиц.

Напомним, ранее глава ГК ЧС Башкирии Фарит Гумеров рассказал, где можно и нельзя жарить шашлыки.