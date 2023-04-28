Глава ГК ЧС Башкирии Фарит Гумеров рассказал, где можно и нельзя жарить шашлыки

Председатель Госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров рассказал, где можно и нельзя жарить шашлыки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Председатель Госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров рассказал, где можно и нельзя жарить шашлыки. Руководитель аварийного ведомства дал пояснения в эфире Центра управления республикой 28 апреля.

В Башкирии с 17 апреля действует особый противопожарный режим. Поэтому категорически запрещено жарить шашлыки в парках, лесах и у водоемов.

– Однако не все так печально. Разрешается готовить пищу на углях у себя на приусадебном участке, на огороде и даче. Но подчеркиваю: только у себя, а не в общественных местах, – сказал Гумеров.

Ранее мы выяснили, сколько стоит пожарить шашлык в Башкирии в этом году. А как именно сделать лучшее мясо на мангале, специально для «КП-Уфа» рассказала кулинар, покорившая шефа Ивлева.