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НовостиОбщество28 апреля 2023 12:20

Вместо «Бессмертного полка» в Башкирии 5 мая проведут «минуту молчания»

Мероприятие назвали Общереспубликанской общественной гражданско-патриотической церемонией «Светлой памяти павших в борьбе против фашизма»
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Вместо отмененного в этом году шествия «Бессмертный полк» в Башкирии 5 мая проведут минуту молчания

Вместо отмененного в этом году шествия «Бессмертный полк» в Башкирии 5 мая проведут минуту молчания

Фото: Кирилл ПЕНКИН

Вместо отмененного в этом году шествия «Бессмертный полк» в Башкирии 5 мая проведут минуту молчания. Мероприятие назвали Общереспубликанской общественной гражданско-патриотической церемонией «Светлой памяти павших в борьбе против фашизма». Такое решение принял региональный штаб движения «Бессмертный полк». Об этом 28 апреля сообщила мэрия.

«Минута молчания» пройдет по единому звуковому сопровождению одновременно по всей Башкирии с 11:00 до 11:20. Акция будет проводиться локально – на территориях организаций и учреждений всех форм собственности. Подключиться к ней приглашаются все желающие. Участникам церемонии рекомендуется надеть поверх одежды бейдж с фотографией своего родственника – ветерана Великой Отечественной войны – и Георгиевскую ленту.