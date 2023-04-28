В Башкирии врачи вытащили из желудка пациентки зубную щетку

фото: vk.com // Городская больница г.Салават

В башкирском городе Салавате врачи-эндоскописты местной больницы вытащили из желудка пациентки зубную щетку. О необычном случае из медицинской практики 27 апреля рассказала пресс-служба лечебницы

– Технически извлечь такой неожиданно обнаруженный предмет было очень сложно, но наши специалисты справились! Удалось извлечь инородное тело безоперационным методом – эндоскопически – с помощью специальной захватывающей петли, – поделились в медучреждении.

фото: vk.com // Городская больница г.Салават

Там добавили, что самочувствие пациентки улучшилось сразу после выполнения процедуры. При каких обстоятельствах зубная щетка оказалась в желудке горожанки, не уточняется.

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