ФК «Уфа» выставил командный автобус на продажу за 24,7 млн рублей

фото: «Авито»

Футбольной клуб «Уфа» выставил командный автобус на продажу за 24,7 млн рублей. Соответствующее объявление появилось на сайте «Авито».

Мощность продающегося автобуса 2020 года выпуска составляет 440 лошадиных сел. В машине есть две двери и 61 откидывающееся сиденье с подлокотниками. В салоне также есть USB-разъемы, кухня, холодильник, полки для багажа, обогрев и вентиляция.

– Цена включает в себя НДС 20%, возможна продажа в лизинг, – говорится в объявлении.

Гендиректор уфимского клуба Шамиль Газизов в беседе с телеканалом «Матч» подтвердил намерение продать автобус.

– Моя задача — сохранить клуб без долгов, чтобы не получить никакие баны или запреты, это я и стараюсь сделать, – объяснил менеджер.

Напомним, в конце марта сотрудникам ФК «Уфа» начали вручать уведомления о сокращении зарплат. В таблице ФНЛ клуб, который буквально год назад выступал в Премьер-лиге, сейчас занимает 16 место из 18.