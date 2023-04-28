Температура воздуха в мае в Башкирии будет выше нормы на один градус

Погода на территории Башкирии в мае ожидается теплой и сухой: среднемесячная температура воздуха составит +14°, что выше нормы на один градус Фото: Рустем АХУНОВ

Погода на территории Башкирии в мае ожидается теплой и сухой: среднемесячная температура воздуха составит +14°, что выше нормы на один градус. Об этом 28 апреля сообщил региональный Гидрометцентр.

Продолжительных дождей в республике не прогнозируется. Месячное количество осадков будет меньше средних многолетних значений. Нормой считается 35-55 миллиметров.

Напомним, завтра, в субботу 29 апреля, в отдельных районах Башкирии температура ночью упадет до нуля градусов. Днем солнце прогреет воздух до +18, +23°.