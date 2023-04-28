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НовостиОбщество28 апреля 2023 11:19

Температура воздуха в мае в Башкирии будет выше нормы на один градус

Последний месяц весны в республике ожидается теплым и сухим
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Погода на территории Башкирии в мае ожидается теплой и сухой: среднемесячная температура воздуха составит +14°, что выше нормы на один градус

Погода на территории Башкирии в мае ожидается теплой и сухой: среднемесячная температура воздуха составит +14°, что выше нормы на один градус

Фото: Рустем АХУНОВ

Погода на территории Башкирии в мае ожидается теплой и сухой: среднемесячная температура воздуха составит +14°, что выше нормы на один градус. Об этом 28 апреля сообщил региональный Гидрометцентр.

Продолжительных дождей в республике не прогнозируется. Месячное количество осадков будет меньше средних многолетних значений. Нормой считается 35-55 миллиметров.

Напомним, завтра, в субботу 29 апреля, в отдельных районах Башкирии температура ночью упадет до нуля градусов. Днем солнце прогреет воздух до +18, +23°.