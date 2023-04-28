Андрей Губин жестко раскритиковал певца SHAMAN

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Знаменитый музыкант Андрей Губин, уроженец Уфы Андрей Губин в интервью Андрею Малахову жестко раскритиковал музыку популярного российского артиста Ярослава Дронова, известного под псевдонимом SHAMAN.

– Ну SHAMAN – это вообще ужасно! То есть, пусть он поет нормально, он симпатичный пацан, но SHAMAN – для меня это вообще никак. Это в наше время, в 90-е, уже смотрелось старомодным, а сейчас 2023 год. SHAMAN – это такой нафталин для меня. Там такая музыка, что уже не важно, какие тексты. Там в музыке нет ничего нового, – считает певец.

Напомним, в прошлом году шоумен Стас Барецкий заявил, что Андрей Губин хочет исполнять шансон и выступать на корпоративах за гонорар в пять миллионов рублей. А год ранее сам певец в интервью на радио «Комсомольская правда» сказал, что хочет умереть.