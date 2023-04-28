В Уфе скончалась 34-летняя сотрудница мэрии Людмила Кузнецова

Фото предоставлено пресс-службой администрации Уфы

В Уфе скончалась сотрудница мэрии Людмила Кузнецова. Об этом «КП-Уфа» рассказала пресс-служба администрации Башкирии.

Покойная занимала должность юридического консультанта в городском Управлении транспорта и связи. Ее не стало позавчера – 26 апреля, церемония прощания должна состояться сегодня, 28 числа.

В столичной мэрии заявили, что причины смерти женщины пока неизвестны. Ей было всего 34 года.

«КП-Уфа» выражает глубокие соболезнования родным и близким Людмилы Кузнецовой.