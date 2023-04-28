28 и 29 апреля ГИБДД проведет в Уфе массовые проверки водителей. Профилактические рейды направлены на предупреждение нарушений правил дорожного движения Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Сегодня и завтра, 28 и 29 апреля, ГИБДД проведет в Уфе массовые проверки водителей. Профилактические рейды направлены на предупреждение нарушений правил дорожного движения. Об этом предупредила пресс-служба ведомства.

– Особое внимание будет уделено на пресечение управления транспортным средством водителями, находящимися в состоянии опьянения и перевозящих детей-пассажиров с нарушением требований законодательства, – передала Госавтоинспекция.

Дорожная полиция призвала водителей быть внимательными, использовать ремни безопасности, соблюдать боковой интервал и дистанцию, а также воздержаться от поездок в пьяном состоянии.