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НовостиОбщество28 апреля 2023 10:35

28 и 29 апреля ГИБДД проведет в Уфе массовые проверки водителей

Рейды направлены на предупреждение нарушений правил дорожного движения
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
28 и 29 апреля ГИБДД проведет в Уфе массовые проверки водителей. Профилактические рейды направлены на предупреждение нарушений правил дорожного движения

28 и 29 апреля ГИБДД проведет в Уфе массовые проверки водителей. Профилактические рейды направлены на предупреждение нарушений правил дорожного движения

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Сегодня и завтра, 28 и 29 апреля, ГИБДД проведет в Уфе массовые проверки водителей. Профилактические рейды направлены на предупреждение нарушений правил дорожного движения. Об этом предупредила пресс-служба ведомства.

– Особое внимание будет уделено на пресечение управления транспортным средством водителями, находящимися в состоянии опьянения и перевозящих детей-пассажиров с нарушением требований законодательства, – передала Госавтоинспекция.

Дорожная полиция призвала водителей быть внимательными, использовать ремни безопасности, соблюдать боковой интервал и дистанцию, а также воздержаться от поездок в пьяном состоянии.