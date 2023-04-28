В Уфе из-за строительства тепловой сети до 20 сентября будут перекрывать улицу Авроры

В Уфе из-за строительства тепловой сети с 11 мая по 20 сентября будут попеременно перекрывать проезжую часть на улице Авроры

В Уфе из-за строительства тепловой сети с 11 мая по 20 сентября будут попеременно перекрывать проезжую часть на улице Авроры. Об этом 28 апреля предупредили в «Уфимских инженерных сетях».

Проезд по улице Авроры будут ограничивать на следующих участках:

– с 9:00 11 мая по 21:00 15 июля (на всю ширину проезжей части от дома №29 до перекрестка с Батырской);

– с 9:00 17 июля по 21:00 23 июля (на половине проезжей части нечетной стороны между домами №41 и №18 по улице Батырской);

– с 21:00 23 июля по 21:00 10 августа (на половине проезжей части нечетной стороны от дома №41 по улице Батырской до перекрестка Авроры/Батырская);

– с 9:00 24 июля по 21:00 20 сентября (на всю ширину проезжей части от дома №25 до перекрестка с Рабкоров.

Жителей попросили с пониманием отнестись к ограничениям и заранее планировать свой маршрут.