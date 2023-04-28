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НовостиОбщество28 апреля 2023 9:10

В Башкирии 29 апреля похолодает до нуля градусов

Также ожидается порывистый ветер
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Завтра, 29 апреля, в Башкирии ожидается сильное похолодание. Это следует из прогноза, опубликованного республиканским МЧС.

В последнюю субботу месяца жителя региона следует ожидать переменной облачности, существенных осадков не предвидится. Ветер будет северный два-семь метров в секунду, днем в некоторых районах прогнозируются порывы до 14 метров в секунду.

Температура воздуха грядущей ночью составит +5,+10°, на востоке Башкирии похолодает до 0°, днем потеплеет до +18,+23°.

На региональных дорогах утром местами образуется дымка, видимость составит один-два километра.