В Башкирии 29 апреля похолодает до нуля градусов

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Завтра, 29 апреля, в Башкирии ожидается сильное похолодание. Это следует из прогноза, опубликованного республиканским МЧС.

В последнюю субботу месяца жителя региона следует ожидать переменной облачности, существенных осадков не предвидится. Ветер будет северный два-семь метров в секунду, днем в некоторых районах прогнозируются порывы до 14 метров в секунду.

Температура воздуха грядущей ночью составит +5,+10°, на востоке Башкирии похолодает до 0°, днем потеплеет до +18,+23°.

На региональных дорогах утром местами образуется дымка, видимость составит один-два километра.