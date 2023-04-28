Жители Башкирии оказались в десятке тех, кто посетил уникальное место с морскими львами на Камчатке

Республика Башкортостан вошла в первую десятку регионов, из которых туристы приезжают на лежбище сивучей – северных морских львов – в Петропавловске-Камчатском. Это одно из трех мест в мире, где сивучи живут в черте города.

В сезон сюда приезжают тысячи человек, чтобы понаблюдать за редкими животными, снять уникальные фото или видео. Благодаря стабильной работе сети билайн гости могут поделиться снимками и видеороликами в социальных сетях, чтобы больше людей могли увидеть редких животных из этого удаленного места.

По данным оператора, любоваться сивучами гости приезжают практически со всех уголков России: помимо Уфы, в первой десятке оказались абоненты билайн из Москвы, Владивостока и Санкт-Петербурга, Барнаула, Хабаровска, Краснодара, Новосибирска, Иркутска и Казани.

На лежбище растет количество трафика: относительно марта 2022 года средний объем данных на абонента увеличился в 1,5 раза. В среднем каждый абонент билайн в районе лежбища использует количество трафика, эквивалентное тысяче фотографий, загруженных в соцсети.

«Анализ трафика показывает, что лежбище пользуется популярностью как у туристов, так и у жителей региона. Запечатлеть момент встречи с морскими львами – естественное желание. При этом важно напомнить о мерах безопасности: не стоит приходить с собаками, подходить к животным близко, тревожить их излишним вниманием, шуметь, пытаться кормить – всё это может нанести серьезный вред краснокнижному виду. С помощью современного смартфона можно сделать фото и видео на расстоянии. Несколько месяцев назад мы увеличили пропускную способность мобильного интернета 4G на Камчатке, и наша сеть позволяет с комфортом поделиться снимками и видеороликами с края России через все 11 часовых поясов», - комментирует директор Камчатского отделения билайн Алексей Савченко.

Сивуч или северный морской лев – крупнейший представитель семейства ушастых тюленей. В мире зарегистрировано всего три лежбища сивучей в городской черте: на Камчатке, Сахалине и Аляске.