В Башкирии автобус с 5 пассажирами улетел в кювет и перевернулся

Фото: ГИБДД Башкирии

Сегодня, 28 апреля, в Куюргазинском районе Башкирии случилось ДТП с пассажирским автобусом. Подробности происшествия рассказал пресс-службы региональных МЧС и ГИБДД.

Авария случилась недалеко от села Якшимбетово на 21 километре дороги Нижнее Бабаларово – Ермолаево – Маячный. Автобус ПАЗ следовал по маршруту Кумертау-Бабаларово. В салоне, включая водителя, находилось шесть человек.

К счастью, в результате ЧП никто не погиб и пострадал. Пассажиры отправились в пункт назначения на попутном транспорте. Розлива топлива не произошло, проезд для других автомобилей был обеспечен.

– Предварительно, со слов водителя – он не справился с управлением на гравийном покрытии и допустил опрокидывание на бок, – сообщили в МЧС.