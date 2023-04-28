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НовостиПроисшествия28 апреля 2023 8:09

В Башкирии при пожаре 2 многоквартирных домов погиб мужчина

Трагедия случилась в селе Магинск
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: МЧС Башкирии

Фото: МЧС Башкирии

Сегодня ночью, 28 апреля, в Караидельском районе Башкирии при пожаре двух многоквартирных домов погиб человек. О происшествии рассказала пресс-служба регионального МЧС.

ЧП случилось в селе Магинск. На улице Комсомольская вспыхнули двухквартирный и четырехквартирный одноэтажные дома. Прибывшим специалистам чрезвычайных ведомства удалось ликвидировать открытое горение. К сожалению, в ходе разбора места пожара бы обнаружен погибший 69-летний мужчина.

Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются. Работают следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС.