Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин наградил почетными званиями двух жителей Башкирии. Соответствующий указ был опубликован на портале официальной правовой информации.

Почетного звания «Заслуженный ветеринарный врач России» За заслуги в области ветеринарии и многолетнюю добросовестную работу был удостоен начальник ветстанции Гафурийского района республики Фаил Зайнетдинов. А также за заслуги в области лесного хозяйства и добросовестную работу на протяжении многих лет награжден званием «Заслуженный лесовод России» директор учреждения «Бураевский лес» Ильдар Хасанов.

Напомним, недавно президент России Владимир Путин наградил медалью «За отвагу» бойца специальной военной операции из Башкирии Ильяса Латыпова. Также награды от главы государства был удостоен еще один боец СВО из Башкирии – Александр Богаткин.