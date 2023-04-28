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НовостиПроисшествия28 апреля 2023 5:58

Появилось видео ДТП с грузовиком Volvo в Уфе, в котором погибла 61-летняя женщина

ДТП произошло на пересечении улиц Комсомольской и Галле
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: ГИБДД Башкирии

Фото: ГИБДД Башкирии

Появилось видео уфимского ДТП с грузовиком, в котором погибла женщина. Его опубликовал в своем телеграм-канале глава региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.

Авария случилась вчера вечером, 28 февраля. 38-летний водитель тягача Volvo без прицепа наехал на переходившего дорогу на зеленый сигнал светофора пешехода, когда поворачивал с улицы Комсомольской на имени Города Галле. От полученных травм 61-летняя пострадавшая скончалась до приезда бригады медиков.

По факту произошедшего дорожно-транспортного происшествия было начато разбирательство.